В Петербурге оштрафовали отца, который посадил за руль маленького сына

Эта поездка стоила мужчине 3 тысяч рублей.

В Петербурге нашли и оштрафовали автомобилиста, который дал маленькому сыну порулить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Как стало известно стражам порядка, 15 марта возле дома №31 на Выборгском шоссе 34-летний мужчина посадил на колени сына и передал ему управление машиной. Тем самым он нарушил требования к перевозке детей, установленные ПДД. А именно, перевозил ребенка младше 7 лет без специального детского кресла и специального удерживающего устройства на переднем сиденье автомобиля.

В отношении нарушителя возбудили административное дело. За эту поездку мужчине придется заплатить 3 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец пытался отсудить у соседки 150 тысяч рублей из-за курения.

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