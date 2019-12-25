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Петербуржец пытался отсудить у соседки 150 тысяч рублей из-за курения
Сегодня, 7:38
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Alena_Zinovieva

Петербуржец пытался отсудить у соседки 150 тысяч рублей из-за курения

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Мужчина пожаловался, что табачный дым причиняет ему "физический и моральный вред".

В Петербурге мужчина подал в суд на свою соседку из квартиры снизу, которая курит. Мужчина пытался доказать, что табачный дым уже три года проникает к нему в дом из-за вредной привычки женщины и ее соседей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

На суде истец заявил, что табачный дым причиняет ему "физический и моральный вред". Мужчина потребовал выплатить ему 150 тысяч компенсации и 5 тысяч рублей расходов на представителя.

Судья счел доказательства истца слабыми. Ответчик заявила, что давно курит на улице, а до этого курила с включенной вытяжкой. Ни одно из этих двух мест не является запрещенным для курения, поэтому и нарушения нет. Иск был отклонен.

Ранее в горсуд поступило дело с грифом "совершенно секретно".

Фото: pixabay.com

Теги: вредная привычка, курение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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