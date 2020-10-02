В горсуд поступило дело с грифом "совершенно секретно"

Дело возбудили в январе 2020 года.

В понедельник, 15 марта, в городской суд Петербурга поступило уголовное дело с грифом "совершенно секретно", возбужденное по статье 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Подозреваемый Владимир Грабовский был начальником цеха подготовки и хранения материалов ФГУП "Аэрогеодезия" и председателем региональной контрольно-ревизионной комиссии общества геодезии и картографии. В советские годы предприятие было единственным в стране изготовителем и поставщиком топографических фотокамер для аэро- и космических съемок, специалисты обновляли топографические карты с использованием космических снимков.

ФСБ полагает, что специалисты разгласил гостайну продажей за 9 тысяч рублей диска с топокартами образца 1970-х – с них до сих пор не убрали гриф "секретно".

Ранее мы писали, что офис микрозаймов на проспекте Маршала Жукова ограбил неизвестный мужчина в маске.

Фото: Piter.TV