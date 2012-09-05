Офис микрозаймов на проспекте Маршала Жукова ограбил неизвестный мужчина в маске

Правоохранительные органы разыскивают грабителя.

Вечером в понедельник, 15 марта, на проспекте Марашала Жукова, 33, произошло очередное ограбление офиса микрозаймов.

В помещение вошел мужчина в кепке и маске, сел на стул, как обычный клиент, затем достал из сумки пистолет и начал угрожать работникам. "Улов" оказался смехотворным – всего две тысячи рублей. Грабитель был явно удивлен и требовал сумму больше, однако отдавать было нечего. В результате разбоя никто не пострадал, досталось лишь монитору компьютера – его пистолетом столкнул разозлившийся преступник. Когда мужчина понял, что больше денег ему не дадут, вышел из офиса. Сейчас его ищут полицейские.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает злоумышленника, который украл из банка на Ефимова 5 тыс. рублей.

Видео: Piter.TV