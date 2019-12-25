Полиция разыскивает злоумышленника, который украл из банка на Ефимова 5 тыс. рублей

Неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники полиции разыскивает мужчину, который ограбил банк на улице Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение об ограблении поступило в полицию Адмиралтейского района 15-го марта. По словам заявителя, в помещение банка в доме №1/4 вошел неизвестный и стал угрожать предметом, похожим на пистолет. После этого он открыто похитил деньги. По предварительным данным, злоумышленник унес 5 тыс. рублей.

Также ограбление произошло в микрофинансовой организации в Приморском районе. Злоумышленник в медицинской маске потребовал отдать ему деньги.

Фото: Piter.TV