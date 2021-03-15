Мужчина забрал деньги из микрофинансовой организации в Приморском районе со словами: "Не нервничай"

Сотрудница организации сказала о том, что у нее нет ключа от шкафа с деньгами, но злоумышленник ей не поверил.

Неизвестный ограбил микрофинансовую организацию в Приморском районе. Перед тем, как потребовать деньги, он вытер ноги об коврик при входе. Происходящее в помещении в доме №1 по улице Уточкина попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел в 10-м часу утра 15-го марта. Злоумышленник был в медицинской маске и головном уборе. Женщина долго пыталась убедить неизвестного, что у нее нет ключа от кассы, однако он заставил ее "поторопиться" и несколько раз сказал: "Не нервничай". В результате сотруднице организации пришлось отдать все, что лежало в ящике, так как грабитель контролировал ее действия. Он поинтересовался, не являются ли деньги фальшивыми.

Ранее офис микрокредитов ограбили на Сенной. Двое в масках угрожали сотруднику офиса ножом.

Видео: Piter.TV