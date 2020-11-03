Иномарка перевернулась в ДТП на перекрестке Купчинской и Малой Балканской

О состоянии автомобилистов ничего неизвестно.

Утром вторника, 3 ноября, на перекрестке Купчинской и Малой Балканской улице произошло ДТП с перевертышем. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как по противоположным дорогам одновременно движутся две машины, и ни одна из них не захотела уступать. В результате упорного движения обоих автомобилей машины столкнулись ровно на перекрестке улиц, из-за чего темный автомобиль перевернулся на бок, проехал на нем несколько метров и снова встал на колеса, запнувшись о поребрик. У светлой машины из-за удара оторвало часть обшивки на "носу".

Черная иномарка чудом не задела попутную машину, остановившуюся на светофоре. Вероятно, что белый автомобиль поехал на красный свет, поскольку на видео заметно машину, стоящую на той же дороге в ожидании разрешения на поездку.

В каком состоянии находятся автомобилисты и пострадал ли кто-то в этой аварии, неизвестно.

Ранее мы писали, что после "переворота" автомобиля на Энгельса женщина попала в больницу.

Видео: Piter.TV