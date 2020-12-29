Каршеринг наехал на островок безопасности и лег на крышу Васильевском острове

По словам очевидцев, водитель и пассажиры остались целы.

Ранним утром четверга, 28 января, на перекрестке Большого проспекта и 8-й линии Васильевского острова произошло ДТП: каршеринговое авто перевернулось на крышу. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как автомобиль на скорости наезжает на островок безопасности, подпрыгивает, цепляется колесом за светофор и укладывается на крышу, проехав на ней еще пару метров. По словам очевидцев, арендованному автомобилю оторвало колесо, а задетый светофор погнулся. Официальной информации по поводу ДТП пока не поступало, очевидцы рассказали в соцсетях, что водитель и два или три пассажира остались целы.

Ранее мы писали, что на Руставели водитель-эпилептик влетел в светофор и ограждение. Пострадал пассажир.

Видео: Piter.TV