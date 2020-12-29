На Руставели водитель-эпилептик влетел в светофор и ограждение. Пострадал пассажир

Автомобилист не справился с управлением.

Около полуночи во вторник, 26 января, у дома №65 корпус 1 по улице Руставели произошло ДТП. Как сообщили в паблике "Дорожный инспектор", водитель "Хендай Крета" е справился с управлением и влетел в светофорный пост и ограждение автостоянки.

Известно, что причиной ДТП стал внезапный эпилептический приступ 40-летнего автомобилиста. Сам водитель остался цел, но 64-летняя пассажирка пострадала – ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что на улице Плоткина во Всеволожске автомобиль сбил ребенка.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор