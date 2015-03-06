На улице Академика Павлова произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими

По факту ДТП проводится проверка.

Вчера поздно вечером на улице Академика Павлова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем Mercedes не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Haval.

В результате аварии водитель Mercedes в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Водитель Haval 47 лет и двое его пассажиров (21 и 19 лет) госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

