Столкновение трех машин парализовало движение на КАД у Бугров

На внутреннем кольце КАД в районе Бугров произошло массовое ДТП с участием минимум трех автомобилей, что вызвало длительный затор на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария с участием нескольких машин произошла днем 8 августа на участке внутреннего кольца КАД рядом с поселком Бугры. Отмечается, чтов результате ДТП есть не менее трех поврежденных транспортных средств.

У одного из автомобилей разбита передняя и задняя часть. На месте присутствует экипаж полиции. О пострадавших информации пока нет. В результате ДТП перекрыта одна из полос движения, остальные участники дорожного движения объезжают аварию по соседним полосам.

На участке образовалась протяженная пробка.

Фото: Piter.TV