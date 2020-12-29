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На улице Плоткина во Всеволожске автомобиль сбил ребенка
Сегодня, 16:12
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himif

На улице Плоткина во Всеволожске автомобиль сбил ребенка

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Мальчик не мог встать самостоятельно и плакал.

В четвертом часу дня во вторник, 26 января, на улице Плоткина во Всеволожске ребенок оказался под колесами автомобиля. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, автомобиль, сбивший мальчика, скрылся с места ДТП.

По словам очевидца, который и вызвал на место полицию, подросток в сознании, но лежит и не может встать, плача от боли. По факту ДТП ведется проверка. Подробностей о состоянии мальчика пока не появлялось.

Ранее мы писали, что у сбежавшего с места аварии на Автовской водителя отвалился автомобильный номер.

Фото: pixabay

Теги: дтп с ребенком, сбили человека
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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