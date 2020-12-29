На улице Плоткина во Всеволожске автомобиль сбил ребенка

Мальчик не мог встать самостоятельно и плакал.

В четвертом часу дня во вторник, 26 января, на улице Плоткина во Всеволожске ребенок оказался под колесами автомобиля. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, автомобиль, сбивший мальчика, скрылся с места ДТП.

По словам очевидца, который и вызвал на место полицию, подросток в сознании, но лежит и не может встать, плача от боли. По факту ДТП ведется проверка. Подробностей о состоянии мальчика пока не появлялось.

Ранее мы писали, что у сбежавшего с места аварии на Автовской водителя отвалился автомобильный номер.

Фото: pixabay