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У сбежавшего с места аварии на Автовской водителя отвалился автомобильный номер

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Водитель снес столб со знаком пешеходного перехода.

Днем в понедельник, 25 января, на Автовской улице произошла авария, сообщил "Мегаполис".

Судя по кадрам, попавшим в распоряжение редакции Piter.TV, водитель "решил" проблему просто – вырулил и уехал с места происшествия. Однако нарушитель не учел одного: регистрационный знак отвалился и остался на месте аварии. Столб, в который врезалась машина, погнулся у основания и упал на соседний столб. 

Нашли ли виновника ДТП, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что экс-полицейского арестовали в Петербурге по делу о даче крупных взяток.

Видео: Piter.TV

Фото: "Мегаполис"

Теги: авария, дтп, сбежал с места аварии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, ДТП,

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