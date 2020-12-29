У сбежавшего с места аварии на Автовской водителя отвалился автомобильный номер

Водитель снес столб со знаком пешеходного перехода.

Днем в понедельник, 25 января, на Автовской улице произошла авария, сообщил "Мегаполис".

Судя по кадрам, попавшим в распоряжение редакции Piter.TV, водитель "решил" проблему просто – вырулил и уехал с места происшествия. Однако нарушитель не учел одного: регистрационный знак отвалился и остался на месте аварии. Столб, в который врезалась машина, погнулся у основания и упал на соседний столб.

Нашли ли виновника ДТП, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что экс-полицейского арестовали в Петербурге по делу о даче крупных взяток.

Видео: Piter.TV

Фото: "Мегаполис"