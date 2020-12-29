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Экс-полицейского арестовали в Петербурге по делу о даче крупных взяток
Сегодня, 18:49
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smirenny

Экс-полицейского арестовали в Петербурге по делу о даче крупных взяток

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Прошлым летом мужчина уволился из правоохранительных органов.

В понедельник, 25 января, в Петербурге арестовали бывшего майора полиции Николая Дуба. Его обвиняют в даче крупных взяток, сообщила "Фонтанка". 

Летом 2020 года Дуб уволился из отдела по исполнению административного законодательства главка. Ранее майор фигурировал в уголовном деле по посредничеству в даче взяток в особо крупном размере. 

"Фонтанка" сообщила, что Дуб следил за незаконной уличной торговлей, проституцией и рекламой в Петербурге, а через какое-то время он предложил оперативникам приносить с каждого "публичного дома" незаконный налог от 10 до 20 тысяч рублей. Таким образом, полицейские могли получать до 1,5 миллиона рублей. Через несколько месяцев незаконного бизнеса к полицейскому пришли с обысками. 

Ранее мы писали, что Руслан Агибалов рассказал подробности увольнения из курского МВД.

Фото: Piter.TV

Теги: взяточничество, коррупция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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