Курского участкового уволили после видео в защиту Навального

В своем обращении Руслан Агибалов попросил не считать видеоролик призывом выйти на митинги 23 января.

Сотрудника УМВД по Курской области Руслана Агибалова уволили после видео в защиту Алексея Навального и других, как считает полицейский, политических заключенных и публичных лиц, В своем ролике Агибалов выступил в служебной форме и высказал поддержку Навальному, "народному губернатору" Хабаровска Сергею Фургалу, осужденному экс-главе Серпуховского района Подмосковья А лександру Шестуну, бизнесменам и политикам Анатолию Быкову и Павлу Грудинину.

В своем обращении Агибалов попросил не считать видеоролик призывом выйти на митинги 23 января.

На видео отреагировали в пресс-службе регионального УМВД. Там заявили, что участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Как передает "Интерфакс", Агибалов опорочил честь сотрудника органов МВД тем, что "он нарушил Закон о службе в органах внутренних дел".