После "переворота" автомобиля на Энгельса женщина попала в больницу

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем в субботу, 31 октября, у дома №97 на проспекте Энгельса в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как рассказал Piter.tv источник в экстренных службах, "Ниссан Микра" с 54-летней женщиной за рулем столкнулся с грузовым фургоном. Водитель не справилась с управлением, от удара легковой автомобиль перевернулся и упал на трамвайные пути.

По предварительной информации, пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в массовой аварии на Зеленогорском шоссе пострадали шесть человек.

Фото: vk.com/spb_today