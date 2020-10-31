В массовой аварии на Зеленогорском шоссе пострадали шесть человек

Днем в субботу, 31 октября, произошла массовая дорожная авария в Курортном районе Петербурга. По предварительной информации, на пересечении Зеленогорского шоссе с Лесным проспектом в поселке Комарово столкнулись четыре автомобиля.
Как рассказал Piter.tv источник в экстренных службах, в результате ДТП пострадали 6 человек, а одного спасателям пришлось деблокировать из авто. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Подробности случившегося уточняются.
В настоящее время движение автомобилей на шоссе крайне затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
Ранее мы сообщали о том, что "пьяная" Skoda врезалась во встречное такси на пересечении Ивановской и Бабушкина. С ушибами увезли в больницу двоих пассажиров такси.
Видео: Piter.tv
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