"Пьяная" Skoda врезалась во встречное такси на пересечении Ивановской и Бабушкина

С ушибами увезли в больницу двоих пассажиров такси.

Около двух часов ночи в субботу, 31 октября, на пересечении улиц Бабушкина и Ивановской произошло ДТП. "Шкода" с пьяным водителем за рулем выехала на встречную полосу и врезалась в такси. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как в мирно ожидающее зеленый сигнал светофора на скорости влетает иномарка, которая ехала в противоположную сторону. Вероятно, ее водитель потерял управление. Авария, по словам очевидцев, закончилась разбирательствами: таксист вышел из машины сразу же после столкновения и пустил в ход кулаки.

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Вскоре на место подъехали медики и полиция. По информации Piter.TV, такси ехало не пустым, а с двумя пассажирами. Обоих мужчин, 31-летнего и 33-летнего, госпитализировали с ушибами и гематомами. Водители обоих авто чудом не пострадали.\

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Видео: Piter.TV