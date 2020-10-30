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В огороженную яму на Ланском шоссе въехала машина

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Автомобиль не остановили ни дорожные знаки, ни водоналивные барьеры, которыми была окружена яма.

Около девяти утра на Ланском шоссе автомобиль на большой скорости въехал в огороженную водоналивными дорожными барьерами яму. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, белый автомобиль несется на огромной скорости прямо в яму, не стараясь свернуть или обогнуть и не замечая предупреждающие дорожные знаки о работах на шоссе. В результате, машина влетает в яму, снеся барьеры. 

Портал в яму на Ветеранов не работает, а они всё лезут...

пошутили местные автомобилисты в соцсетях

О состоянии водителя неаккуратного автомобиля ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как фура с цистерной снесла линию электропередач на Непокоренных.

Видео: Piter.TV

Фото: Алексей Манаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  / "ВКонтакте"

Теги: автомобиль, шоссе, яма
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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