В огороженную яму на Ланском шоссе въехала машина

Автомобиль не остановили ни дорожные знаки, ни водоналивные барьеры, которыми была окружена яма.

Около девяти утра на Ланском шоссе автомобиль на большой скорости въехал в огороженную водоналивными дорожными барьерами яму. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, белый автомобиль несется на огромной скорости прямо в яму, не стараясь свернуть или обогнуть и не замечая предупреждающие дорожные знаки о работах на шоссе. В результате, машина влетает в яму, снеся барьеры.

Портал в яму на Ветеранов не работает, а они всё лезут... пошутили местные автомобилисты в соцсетях

О состоянии водителя неаккуратного автомобиля ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как фура с цистерной снесла линию электропередач на Непокоренных.

Видео: Piter.TV

Фото: Алексей Манаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"