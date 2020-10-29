Фура с цистерной снесла линию электропередач на Непокоренных

Вечером 28 октября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП, которое стало причиной огромной пробки. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.
По словам очевидцев, около 21:00 на перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта фура с цистерной снесла линию электропередач. На записи видно, как от проводов исходят яркие искры.
В результате ДТП на перекрестке возникла огромная пробка. Троллейбусы встали на несколько кварталов вперед от места происшествия.
"Троллейбусы стоят, адская пробка со всех сторон за несколько кварталов до перекрестка, попав в пробку, будет не выбраться, но некоторые машины объезжают по тротуару", - написали очевидцы.
Последствия аварии устраняли специалисты. Специальная техника восстанавливала обрыв. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что водитель "Бентли" не дал повернуть иномарке на Вязовой улице.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Соколов
Видео: Piter.TV
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