Фура с цистерной снесла линию электропередач на Непокоренных

На месте происшествия возникла огромная пробка, троллейбусы встали на несколько кварталов вперед.

Вечером 28 октября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП, которое стало причиной огромной пробки. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

По словам очевидцев, около 21:00 на перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта фура с цистерной снесла линию электропередач. На записи видно, как от проводов исходят яркие искры.

В результате ДТП на перекрестке возникла огромная пробка. Троллейбусы встали на несколько кварталов вперед от места происшествия.

"Троллейбусы стоят, адская пробка со всех сторон за несколько кварталов до перекрестка, попав в пробку, будет не выбраться, но некоторые машины объезжают по тротуару", - написали очевидцы.

Последствия аварии устраняли специалисты. Специальная техника восстанавливала обрыв. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Соколов

Видео: Piter.TV