Водитель "Бентли" не дал повернуть иномарке на Вязовой улице

Еще одна авария из-за поворота и превышения скорости.

Вечером в среду, 28 октября, на Вязовой улице у дома №10 произошло ДТП.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель иномарки собирается совершить левый поворот, однако следовавший за ним водитель "Бентли" не дал завершить маневр. По всей видимости, виноваты оба. Один не удостоверился в безопасности своего действия, а второй ехал слишком быстро. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что кроссовер снес светофор на перекрестке Кузнецовской и Гагарина после столкновения с легковушкой.

Видео: Piter.TV