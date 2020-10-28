Кроссовер снес светофор на перекрестке Кузнецовской и Гагарина после столкновения с легковушкой

Очередная авария произошла из-за неудачного поворота.

Днем в среду, 28 октября, в Петербурге произошла очередная авария из-за неудачного поворота, на этот раз на перекрестке Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель автомобиля совершает левый поворот в тот момент, когда на большой скорости едет встречный автомобиль. От удара кроссовер развернуло, машина сбила светофор. Очевидцы в соцсетях отметили, что "проезду особо не мешают".

Ранее мы писали, что в Ломоносове столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.TV