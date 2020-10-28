Видео: в Ломоносове столкнулись две иномарки

Днем в среду, 28 октября, в Ломоносове столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.
В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель автомобиля совершает правый поворот на перекрестке Александровской и Красного флота в тот момент, когда на большой скорости едет встречный автомобиль. Избежать столкновения не удалось. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что в Колпино заметили пожар.
Видео: Piter.TV
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