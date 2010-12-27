Во Всеволожском районе найден автомобиль, объявленный в федеральный розыск

Водитель был задержан, но его пассажиры скрылись в неизвестном направлении.

Во Всеволожском районе полицейские задержали 38-летнего мужчину на автомобиле, ранее объявленном в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 5 ноября. Сотрудники ОГИБДД обнаружили транспортное средство у дома 71 на улице Руставелли. Правоохранительные органы обратились к водителю с просьбой остановить машину. Однако злоумышленник не остановился. Инспекторам удалось задержать "Ford Explorer" за которым находился подозреваемый только в поселке Новое Девяткино, рядом Капральской улицей,7.

Выяснилось, что автомобиль с 21 октября 2019 года объявлен в розыск. Водитель отправлен под стражу. Пассажиры, обнаруженные в салоне машины скрылись в неизвестном направлении.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобластии с охраняемой парковки угнали катер за 3,25 млн рублей.

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