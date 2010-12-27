В Ленобластии с охраняемой парковки угнали катер за 3,25 млн рублей

Полиция выясняет обстоятельства хищения/

С охраняемой парковки для судов в поселке Первомайское неизвестные угнали сине-белый катер NorthSilver Star Cabin 730 с двумя двигателями Suzuki и лодочным прицепом. Он принадлежал 39-летнему безработному петербуржцу. Он обратился в полицию и оценил ущерб в 3,25 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший получил sms с требованием выкупа. Преступники запросили 80 тысяч рублей за возвращение судна. Сотрудники стоянки рассказали, что неизвесnный человек увез транспорт еще 3 октября. Сообщение о выкупе пострадавший получил лишь 2 ноября. Именно тогда он обратился в полицию.

Было возбужден уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Приняты меры по розыску и задержанию похитителей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге разыскивают угонщика дорогих иномарок.

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