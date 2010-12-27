В Петербурге разыскивают угонщиков дорогих иномарок

За один день в полицию обратились двое потерпевших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу, 1 ноября в полицию Петроградского района обратился мужчина 1989 года рождения. Он сообщил о краже автомобиля "Кадиллак Эскаладе", находившегося на стоянке у одного из домов на Каменоостровском проспекте. Ущерб был оценен в 3,5 миллиона рублей. В этот же день в полицию уже Выборгского района обратилась женщина и заявила о пропаже "Порше Кайен" стоимостью уже 5 миллионов рублей. Как сообщила "Фонтанка", автомобиль принадлежал компании, занимающейся недвижимостью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция разыскивает преступников

Ранее мы сообщали об аварии на Светлановском проспекте.

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