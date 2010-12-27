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В Ленобласти у владельца автосервиса нашли около 200 граммов метамфетамина
Сегодня, 9:18
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Cherepanov

В Ленобласти у владельца автосервиса нашли около 200 граммов метамфетамина

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Мужчину задержала полиция.

В субботу, 3 августа около 21:00 на 36-м километре трассы "Россия" в Тосненском районе Ленобласти у 37-летнего индивидуального предпринимателя из Петербурга нашли 40 пакетиков с метамфетамином. В каждом из них было около пяти граммов порошка. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

У мужчины собственный автосервис, сам он ехал на BMW 320. В 2007 году его уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Тогда дело прекратили из-за примирения сторон. По новому инциденту возбудили два новых уголовных дела.

Полиция задержала бизнесмена и начала проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в хостеле на Боровой улице изнасиловали 13-летнего мальчика.

Фото: Pixabay

Теги: наркотики, тосненский район ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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