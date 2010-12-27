В хостеле на Боровой улице изнасиловали 13-летнего мальчика

Полиция задержала подозреваемого.

В воскресенье, 4 августа в хостеле на Боровой улице во Фрунзенском районе Петербурга изнасиловали 13-летнего мальчика. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась 40-летняя мать потерпевшего. Она рассказала, что между 12:00 и 13:00 ее сына заманили в комнату и надругались над ним. Под подозрение пал 30-летний безработный мужчина, которого задержали сотрудники пятого отдела полиции. И подозреваемый, и мать мальчика приехали из Узбекистана.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay