В кафе на проспекте Авиаконструкторов открыли стрельбу

Обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 4 августа в 20:40 в кафе "Встреча" на проспекте Авиаконструкторов, 32 Приморского района Петербурга неизвестный мужчина открыл из пистолета стрельбу. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Он стрелял в сторону одного из посетителей. После происшествия оба мужчины покинули заведение. В полицию никто не обращался, из медицинских учреждений сообщений о пострадавших также не поступало. Полиция нашла в кафе три гильзы калибра 9 мм, но пока не определила модель оружия.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Мурино с 11-го этажа выпал молодой мужчина.

Фото: Pixabay