СК нашел подростка, избившего шестиклассницу в Красном Селе

Обидчика невозможно привлечь к ответственности в силу возраста.

Правоохранительные органы приняли к производству уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в Красном Селе. По информации пресс-службы ГСУ СК РФ, инцидент произошел 8 января в парадной одного из домов по улице Возрождения.

Как стало известно, шестиклассницу избил подросток, который в силу возраста не подлежит уголовной ответственности. Пострадавшую школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с синяками и побоями по всему телу.

Ранее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Следственный комитет выясняет причины, приведшие обидчика к агрессии. Возникли также вопросы к сотрудниками школы и профильных служб.

Напомним, ранее Piter.tv cсообщал, что болельщик "Зенита" погиб в драке с таксистами на Садовой улице.

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