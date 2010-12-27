В Петербурге около 30 школьников пришли посмотреть как избивают девочку

Петербургские школьницы избили сверстницу до полусмерти.

В Санкт-Петербурге жестокие девочки избили сверстницу в Красногвардейском районе. На бой пришли множество школьников, которые посчитали уместным снимать происходящее на видео. Эта информация появилась в социальной сети во "Вконтакте".

Известно, что пострадавшую девочку 14-15 лет избивали шесть сверстниц. Ее уложили на землю, а после били ногами. По непроверенным данным, в результате драки у школьницы сломан нос и поврежден глаз.

Стоит отметить, что избиение планировалось заранее. В Социальных сетях подростки приглашали всех желающих посмотреть на "зрелищный" бой. Как и затеивалось, на зрелищный бой пришли около 30 человек, но пострадавшей никто не помог.

Фото: соцсеть во "Вконтакте"