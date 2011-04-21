  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпино 38-летний отчим жестоко избил 14-летнего подростка
Сегодня, 11:47
133
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино 38-летний отчим жестоко избил 14-летнего подростка

0 0

Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом грудных позвонков, ушибом спины и тупой травмой живота.

В Колпинском районе Петербурга отчим жестоко избил 14-летнего пасынка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Ночью 7 октября мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его сопровождала мать. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб спины, тупую боль живота и перелом грудных позвонков.

Сотрудники полиции подозревают в избиении подростка его отчима. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяный отчим забыл младенца на детской площадке.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, избиение, избиение подростка, колпино, насилие, отчим и пасынок
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии