В Колпино 38-летний отчим жестоко избил 14-летнего подростка

Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом грудных позвонков, ушибом спины и тупой травмой живота.

В Колпинском районе Петербурга отчим жестоко избил 14-летнего пасынка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью 7 октября мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его сопровождала мать. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб спины, тупую боль живота и перелом грудных позвонков.

Сотрудники полиции подозревают в избиении подростка его отчима. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Мужчину задержали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяный отчим забыл младенца на детской площадке.

Фото: Piter.tv