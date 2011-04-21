В Колпино 38-летний отчим жестоко избил 14-летнего подростка

В Колпинском районе Петербурга отчим жестоко избил 14-летнего пасынка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Ночью 7 октября мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его сопровождала мать. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб спины, тупую боль живота и перелом грудных позвонков.
Сотрудники полиции подозревают в избиении подростка его отчима. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Мужчину задержали.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяный отчим забыл младенца на детской площадке.
Фото: Piter.tv
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