Пьяный отчим забыл младенца на детской площадке

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который оставил на улице полураздетого младенца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 25 сентября.

В четверг, 23 сентября, в дежурную часть обратился очевидец, который рассказал сотруднику полиции, что на детской площадке возле дома № 31 по Дачному проспекту пьяный мужчина валяется на земле, а рядом с ним в коляске лежит малыш. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили лишь ребенка.

Малыша передали медикам. После осмотра врачи вернули младенца матери, которая находилась все это время дома.

Выяснилось, что мужчина пошел на прогулку с четырехмесячным ребенком и напился. Отдохнув на асфальте, он отправился в квартиру, а малыша забыл на детской площадке.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Проводится проверка.

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