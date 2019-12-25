В Петербурге в реке Ижора нашли пакет с мертвой новорожденной девочкой

По предварительной информации, ребенок умер во время домашних родов.

В Петербурге проводят проверку после обнаружения пакета с телом младенца в реке Ижора. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина днем 22 сентября. Он наткнулся на пакет с мертвой новорожденной девочкой азиатской внешности во время уборки реки Ижоры. Пакет лежал в двух метрах от берега на сухом участке реки, в 150 метрах от Большого Ижорского моста.

По предварительной информации, ребенок скончался в ночь на 22 сентября, в воду его бросили уже мертвым. Девочка могла появиться на свет в домашних условиях. В обстоятельствах ее смерти разбирается СК.

Ранее в квартире в Тихвине нашли тело 12-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV