Болельщик "Зенита" погиб в драке с таксистами на Садовой улице

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.

В ночь с 5 на 6 января в центре Петербурга произошла массовая драка, в которой убили 32-летнего болельщика футбольного клуба "Зенит". Инцидент произошел на Садовой улице возле станции метро "Сенная площадь". Об этом сообщают "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Нашему изданию стало известно, что в ночь, когда произошла трагедия, погибший и трое его друзей сидели в одном из баров и вступили в словесную перепалку с таксистом из Таджикистана. О случившемся мужчина рассказал своим коллегам. В течение 10 минут к нему на помощь съехались товарищи на нескольких автомобилях. После чего на улице произошла массовая драка между двумя компаниями. В потасовке участвовало около 10 человек.

Во время драки 32-летний петербуржец упал на асфальт и перестал двигаться. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Большая часть таксистов, участвующих в драке, к этому моменту успела скрыться.

По мнению экспертов, причиной гибели стала травма головы и кровоизлияние в мозг. По данному факту Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть". В настоящее время стражи порядка ищут виновных и пытаются разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что несовершеннолетнего петербуржца будут судить за разбойное нападение в метро.

Фото: pixabay.com