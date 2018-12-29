Несовершеннолетнего петербуржца будут судить за разбойное нападение в метро

Юноша избил и ограбил пассажира.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего петербуржца, которого обвиняют в избиении и ограблении пассажира метро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в вагоне петербургского метрополитена. По версии следствия, молодой человек напал на пассажира во время перегона от станции зеленой ветки "Маяковская". Юноша нанес своему оппоненту не менее четырех ударов ногой по спине, а после забрал имущество потерпевшего на общую сумму 18 тысяч рублей. Избитый получил синяки по всей поверхности спины.

Уголовное дело рассмотрит Смольнинский районный суд. По инкриминируемой статье уголовного кодекса, несовершеннолетнему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что жителя Петербурга задержали за жестокое избиение и убийство знакомого.

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