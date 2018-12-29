Жителя Петербурга задержали за жестокое избиение и убийство знакомого

Трагедия произошла во время застолья на Новочеркасском проспекте.

Полиция Красногвардейского района задержала 33-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Трагедия произошла 4 января 2019 года в квартире одного из домов на Новочеркасском проспекте. Во время застолья мужчины что-то не поделили, и между ними вспыхнула ссора. В порыве злости один из оппонентов начал жестокого бить ногами и руками 38-летнего случайного знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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