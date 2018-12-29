Неизвестные до полусмерти избили мужчину в Красносельском районе

Инцидент произошел рядом с домом потерпевшего.

Вечером 9 января в одну из больниц Петербурга был доставлен 35-летний мужчина в тяжелом состоянии и без сознания. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Опрашивать пациента пока нельзя. Однако полиции стало известно, что петербуржца жестоко избили неизвестные возле дома на улице Кузнецова. После произошедшего мужчина, по всей видимости, смог добраться до своей квартиры, так как госпитализировали его именно оттуда.

В настоящее время стражи порядка разбираются в подробностях случившегося. Выясняется личность злоумышленников и причина избиения человека.

Ранее мы писали, что в Колпино мигранту проломили череп и повредили мозг.

Фото: Piter.TV