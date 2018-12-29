В Колпино мигранту проломили череп и повредили мозг

В крови пострадавшего обнаружили 5,7 промилле алкоголя, что является почти смертельной дозой для взрослого человека.

Вечером на Рождество в Колпино 47-летнему гражданину Таджикистана проломили голову у дома 13/3 по Финляднской улице. Вечером 7 января его увезли в НИИ скорой помощи. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правохранительные органы.

У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, перелемы височных и теменной костей, повреждан мозг. В крови мужчины 5,7 промилле алкоголя, что является почти смертельной дозой для взрослого человека. Пострадавший находится в реанимации.

По данным полиции, инцидент произошел в пункте приема вторсырья, есть и запись с камер видеонаблюдения. Под подозрением двое мужчин "славянской" внешности высокого роста, в темных куртках с капюшонами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: Piter.TV