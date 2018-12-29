В Красном Селе приятели избили шестиклассницу в подъезде ее дома

Девочка находится в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести.

В Красном Селе проводится проверка по факту избиения 13-летней девочки. Со слов самой пострадавшей, ее избили знакомые. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Ученица шестого класса была доставлена в Детскую больницу №1 в первом часу ночи 9 января. Врачи диагностировали у нее ушиб стенки живота, на левом предплечье, спине, левом бедре и голени находятся многожественные гематомы и ссадины. Девочка находится в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, постравдшую избили 8 января около десяти часов вечера в подъезде ее дома на улице Освобождения.

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Фото: Piter.TV