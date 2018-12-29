Петербуржец изнасиловал шестиклассницу на съемной квартире

Злоумышленником оказался мойщик "Электротранса".

Накануне в полицию Приморского района обратилась местная жительница и заявила, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловал 18-летний юноша на съемной квартире. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что ее дочь-шестиклассница пришла домой и пожаловалась на молодого человека, который домогался ее, а затем совершил насильственные действия сексуального характера на съемной квартире. Оказалось, что злоумышленник 2000-го года рождения работает мойщиком в "Электротрансе". Сейчас стражи порядка разыскивают преступника.

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