В Подмосковье задержали наркосбытчика с портативной колонкой, начиненной мефедроном. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, 26-летний житель Хабаровского края был задержан у лесополосы возле одного из СНТ Электрогорска. В ходе личного досмотра мужчины полицейские изъяли из его рюкзака портативную музыкальную колонку. В корпусе устройства были спрятаны два пакета с мефедроном общей массой около двух килограммов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Дагестане задержали предполагаемых пособников телефонных мошенников с Украины.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все