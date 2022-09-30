По данным следствия, 26-летний житель Хабаровского края был задержан у лесополосы возле одного из СНТ Электрогорска.

В Подмосковье задержали наркосбытчика с портативной колонкой, начиненной мефедроном. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 26-летний житель Хабаровского края был задержан у лесополосы возле одного из СНТ Электрогорска. В ходе личного досмотра мужчины полицейские изъяли из его рюкзака портативную музыкальную колонку. В корпусе устройства были спрятаны два пакета с мефедроном общей массой около двух килограммов. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА