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В Подмосковье задержали наркосбытчика с портативной колонкой, начиненной мефедроном

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По данным следствия, 26-летний житель Хабаровского края был задержан у лесополосы возле одного из СНТ Электрогорска.

В Подмосковье задержали наркосбытчика с портативной колонкой, начиненной мефедроном. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 26-летний житель Хабаровского края был задержан у лесополосы возле одного из СНТ Электрогорска. В ходе личного досмотра мужчины полицейские изъяли из его рюкзака портативную музыкальную колонку. В корпусе устройства были спрятаны два пакета с мефедроном общей массой около двух килограммов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане задержали предполагаемых пособников телефонных мошенников с Украины.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, наркосбытчик, подмосковье, портативная колонка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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