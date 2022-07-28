Злоумышленники использовали фиктивные документы с целью заключить договоры на оказание услуг IP-телефонии.

В Дагестане задержали предполагаемых пособников телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, пять членов организованной группы обвиняются в создании и реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан РФ в интересах украинских кол-центров. Злоумышленники использовали фиктивные документы с целью заключить с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии. Затем они стали осуществлять звонки от имени сотрудников российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы.

Предварительный ущерб от противоправной деятельности задержанных составляет более 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Решением суда участники организованной группы заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что пассажир московского метро, изрисовавший вагон электропоезда, стал фигурантом уголовного дела.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА