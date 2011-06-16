Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Пассажир московского метро, изрисовавший вагон электропоезда, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 19-летний житель Наро-Фоминска находился в электропоезде, следовавшем по маршруту от станции метро "Октябрьская" до станции "Киевская". Злоумышленник нанес черным маркером нечитаемые надписи под информационным монитором на стенке вагона и на полу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА