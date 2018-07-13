Злоумышленник продал смартфон, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Полиция Москвы раскрыла похищение смартфона на улице. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленником оказался ранее судимый житель Калмыкии. Отмечается, что задержанный увидел гражданина со смартфоном в руках и обратился к нему с просьбой якобы сделать срочный звонок. На просьбу мужчины вернуть гаджет подозреваемый ответил отказом, затем ударил потерпевшего и повалил его на землю.

Также сообщается, что злоумышленник продал смартфон, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА