Полиция Москвы раскрыла похищение смартфона на улице. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, злоумышленником оказался ранее судимый житель Калмыкии. Отмечается, что задержанный увидел гражданина со смартфоном в руках и обратился к нему с просьбой якобы сделать срочный звонок. На просьбу мужчины вернуть гаджет подозреваемый ответил отказом, затем ударил потерпевшего и повалил его на землю.
Также сообщается, что злоумышленник продал смартфон, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области ликвидировали подпольный цех по производству крепкого алкоголя.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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