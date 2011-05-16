В Кемеровской области ликвидировали подпольный цех по производству крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
По данным следствия, организатором незаконного производства алкоголя был житель города Белово. Он действовал совместно с иными лицами, круг которых в настоящее время устанавливается. С целью соблюдения конспирации фурнитура, тара для розлива, а также спирт завозились в подпольный цех только в момент непосредственного изготовления продукции. Ее впоследствии реализовывали в небольших торговых точках города Белово и Беловского муниципального округа.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота более шести тысяч литров спиртосодержащей и готовой к реализации продукции. Также оперативники установили 11 торговых точек, где продавался алкоголь.
Ранее мы сообщали, что в Томской области в результате рейдов выдворили из России 17 мигрантов.
Видео: ГУВД Кемеровской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все