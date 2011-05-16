Правоохранители изъяли более шести тысяч литров продукции.

В Кемеровской области ликвидировали подпольный цех по производству крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, организатором незаконного производства алкоголя был житель города Белово. Он действовал совместно с иными лицами, круг которых в настоящее время устанавливается. С целью соблюдения конспирации фурнитура, тара для розлива, а также спирт завозились в подпольный цех только в момент непосредственного изготовления продукции. Ее впоследствии реализовывали в небольших торговых точках города Белово и Беловского муниципального округа.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более шести тысяч литров спиртосодержащей и готовой к реализации продукции. Также оперативники установили 11 торговых точек, где продавался алкоголь.

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Видео: ГУВД Кемеровской области