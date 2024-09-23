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В Томской области в результате рейдов выдворили из России 17 мигрантов

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По итогам установленных нарушений оформлены 234 административных материала.

В Томской области в результате рейдов выдворили из России 17 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ осуществили рейды по объектам лесопромышленного комплекса, строительным площадкам, заведениям общепита и ночным клубам. По итогам установленных нарушений оформлены 234 административных материала. Решением суда 17 задержанных правоохранителями нелегалов выдворены за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали шестерых человек по делу о легализации 500 мигрантов.

Видео: УМВД по Томской области

Теги: мигранты, нарушение миграционного законодательства, рейды, томская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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