По итогам установленных нарушений оформлены 234 административных материала.

В Томской области в результате рейдов выдворили из России 17 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ осуществили рейды по объектам лесопромышленного комплекса, строительным площадкам, заведениям общепита и ночным клубам. По итогам установленных нарушений оформлены 234 административных материала. Решением суда 17 задержанных правоохранителями нелегалов выдворены за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали шестерых человек по делу о легализации 500 мигрантов.

Видео: УМВД по Томской области