Видео: на Петербургском шоссе столкнулись две иномарки, водитель погиб

По предварительной информации один из водителей не справился с управлением.

Во вторник, 12 марта, в Петродворцом районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась в районе десяти часов утра на Петербургском шоссе. На участке дороги водитель "Митсубиси Лансер" не справился с управлением и врезался в "Фольксваген". В результате столкновения хозяин японской иномарки скончался на месте, а оба пассажира иномарки получили травмы средней степени тяжести. Второй участник аварии не пострадал.

По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"