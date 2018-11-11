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Видео: на Петербургском шоссе столкнулись две иномарки, водитель погиб

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По предварительной информации один из водителей не справился с управлением.

Во вторник, 12 марта, в Петродворцом районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась в районе десяти часов утра на Петербургском шоссе. На участке дороги водитель "Митсубиси Лансер" не справился с управлением и врезался в "Фольксваген". В результате столкновения хозяин японской иномарки скончался на месте, а оба пассажира иномарки получили травмы средней степени тяжести. Второй участник аварии не пострадал.

 

По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: митсубиси, петербургское шоссе, погиб в аварии, фольксваген
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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