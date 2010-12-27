КамАЗ сбил двух пенсионерок на проспекте Энгельса

Большегруз наехал на женщин в зоне пешеходного перехода.

Вечером 11 марта в Выборгском районе произошло ДТП. По словам очевидцев, КамАЗ наехал на двух пенсионерок в зоне регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Наезд на женщин произошел возле дома №21 по проспекту Энгельса. Одну из пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии, вторая получила травмы средней степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.