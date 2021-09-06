На Маршала Захарова сразу два пешехода попали под колеса авто – видео

Авария произошла в зоне пешеходного перехода.

Вечером 5 сентября в Красносельском районе Петербурга произошла авария. На улице Маршала Захарова под колеса авто попали сразу два человека. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом ДТП.

На записи видно, как приближающийся к перекрестку автомобиль сбивает сразу двух людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие упали на асфальт и лежали, не подавая признаков жизни.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. О состоянии пешеходов ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что возле метро "Пионерская" столкнулись легковушка и фургон.

Видео: Piter.TV