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На Маршала Захарова сразу два пешехода попали под колеса авто – видео

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Авария произошла в зоне пешеходного перехода.

Вечером 5 сентября в Красносельском районе Петербурга произошла авария. На улице Маршала Захарова под колеса авто попали сразу два человека. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом ДТП.

На записи видно, как приближающийся к перекрестку автомобиль сбивает сразу двух людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие упали на асфальт и лежали, не подавая признаков жизни.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. О состоянии пешеходов ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что возле метро "Пионерская" столкнулись легковушка и фургон.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, наезд на пешеходов
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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